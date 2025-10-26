Apéritif conférence Antoine de Saint Exupery, sa vie, son oeuvre Senonches
1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir
Début : 2026-01-20 18:30:00
Conférence avec Louisette Badie et ses amis sur Saint-Exupéry. Suivi d’un apéritif.
English :
Conference with Louisette Badie and friends on Saint-Exupéry. Followed by an aperitif.
German :
Vortrag mit Louisette Badie und Freunden über Saint-Exupéry. Anschließend Aperitif.
Italiano :
Conferenza con Louisette Badie e amici su Saint-Exupéry. Seguirà un aperitivo.
Espanol :
Conferencia con Louisette Badie y amigos sobre Saint-Exupéry. Seguido de un aperitivo.
L’événement Apéritif conférence Antoine de Saint Exupery, sa vie, son oeuvre Senonches a été mis à jour le 2025-10-26 par OTs DU PERCHE