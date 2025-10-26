Apéritif conférence Antoine de Saint Exupery, sa vie, son oeuvre Senonches

Apéritif conférence Antoine de Saint Exupery, sa vie, son oeuvre

1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Conférence avec Louisette Badie et ses amis sur Saint-Exupéry. Suivi d’un apéritif.

1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 64 53 43

Conference with Louisette Badie and friends on Saint-Exupéry. Followed by an aperitif.

Vortrag mit Louisette Badie und Freunden über Saint-Exupéry. Anschließend Aperitif.

Conferenza con Louisette Badie e amici su Saint-Exupéry. Seguirà un aperitivo.

Conferencia con Louisette Badie y amigos sobre Saint-Exupéry. Seguido de un aperitivo.

