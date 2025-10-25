Apéritif conférence Impressions en Antartique Senonches
Apéritif conférence Impressions en Antartique Senonches mardi 17 février 2026.
Apéritif conférence Impressions en Antartique
1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 18:30:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Conférence Impressions en Antarctique avec Christian Galopin. Suivi d’un apéritif.
Conférence Impressions en Antarctique avec Christian Galopin. Suivi d’un apéritif. .
1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 64 53 43
English :
Conference Impressions en Antarctique with Christian Galopin. Followed by an aperitif.
German :
Vortrag Impressions en Antarctique mit Christian Galopin. Anschließend Aperitif.
Italiano :
Conferenza Impressioni in Antartide di Christian Galopin. Seguirà un aperitivo.
Espanol :
Conferencia Impresiones en la Antártida de Christian Galopin. A continuación, aperitivo.
L’événement Apéritif conférence Impressions en Antartique Senonches a été mis à jour le 2025-10-25 par OTs DU PERCHE