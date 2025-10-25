Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéritif conférence Impressions en Antartique Senonches mardi 17 février 2026.

1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2026-02-17 18:30:00
2026-02-17

Conférence Impressions en Antarctique avec Christian Galopin. Suivi d’un apéritif.
English :

Conference Impressions en Antarctique with Christian Galopin. Followed by an aperitif.

German :

Vortrag Impressions en Antarctique mit Christian Galopin. Anschließend Aperitif.

Italiano :

Conferenza Impressioni in Antartide di Christian Galopin. Seguirà un aperitivo.

Espanol :

Conferencia Impresiones en la Antártida de Christian Galopin. A continuación, aperitivo.

