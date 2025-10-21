Apéritif conférence Inventaire du patrimoine bâti La campagne senonchoise et des villages de Tardais et de La Ville-aux-Nonains Senonches

1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-10-21 18:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Dans le cadre des apéritifs conférences organisés par le groupe d’histoire locale de l’association culturelle du Senonchois, la maison du parc vous propose une conférence sur la campagne senonchoise et des villages de Tardais et de La Ville-aux-Nonains –

1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 85 36 36 contact@parc-naturel-perche.fr

English :

As part of the aperitif lectures organized by the local history group of the Senonchois cultural association, the Maison du Parc offers a lecture on the Senonchois countryside and the villages of Tardais and La Ville-aux-Nonains

German :

Im Rahmen der Vortrags-Aperitifs, die von der Gruppe für Lokalgeschichte des Kulturvereins von Senonchois organisiert werden, bietet Ihnen das Parkhaus einen Vortrag über die Landschaft von Senonchois und die Dörfer Tardais und La Ville-aux-Nonains an

Italiano :

Nell’ambito delle conferenze-aperitivo organizzate dal gruppo di storia locale dell’associazione culturale del Senonchois, la Maison du Parc ospita una conferenza sulla campagna del Senonchois e sui villaggi di Tardais e La Ville-aux-Nonains

Espanol :

En el marco de las conferencias de aperitivo organizadas por el grupo de historia local de la asociación cultural Senonchois, la Maison du Parc acoge una charla sobre el campo de Senonchois y los pueblos de Tardais y La Ville-aux-Nonains

