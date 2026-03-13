Apéritif conférence Promenons nous hors des bois

Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19 20:30:00

Date(s) :

2026-05-19

L’association culturelle de Senonches, organise leur apéritif conférence tous les 3ème mardi de chaque mois. Pour ce mois de Mai, la thématique choisit est les chemins de randonnée avec comme invité d’honneur Jean Claude Fargas. Au cours de cet apéritif, venez découvrir l’histoire des chemins.

L’association culturelle de Senonches, organise leur apéritif conférence tous les 3ème mardi de chaque mois. Pour ce mois de Mai, la thématique choisit est les chemins de randonnée avec comme invité d’honneur Jean Claude Fargas. Au cours de cet apéritif, venez découvrir l’histoire des chemins sur le territoire. .

Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 64 53 43

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English :

The Senonches cultural association organizes its aperitif conference every 3rd Tuesday of the month. This May, the theme is Les chemins de randonnée , with guest speaker Jean Claude Fargas. Come and discover the history of these paths.

L’événement Apéritif conférence Promenons nous hors des bois Senonches a été mis à jour le 2026-03-13 par OTs DU PERCHE