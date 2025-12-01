Apéritif conférence

1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Jean-Marc Baché, Docteur en archéologie vous présentera Du Perche… aux origines.. une conférence instructive. Suivi d’un apéritif.

Jean-Marc Baché, Docteur en archéologie vous présentera Du Perche… aux origines.. une conférence instructive. Suivi d’un apéritif. .

1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 64 53 43

English :

Jean-Marc Baché, Doctor of Archaeology, will present Du Perche… aux origines… an informative lecture. Followed by an aperitif.

L’événement Apéritif conférence Senonches a été mis à jour le 2025-12-01 par OTs DU PERCHE