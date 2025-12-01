Apéritif conférence Senonches
Apéritif conférence Senonches mardi 17 mars 2026.
Apéritif conférence
1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 18:30:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Jean-Marc Baché, Docteur en archéologie vous présentera Du Perche… aux origines.. une conférence instructive. Suivi d’un apéritif.
1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 64 53 43
English :
Jean-Marc Baché, Doctor of Archaeology, will present Du Perche… aux origines… an informative lecture. Followed by an aperitif.
