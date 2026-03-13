Apéritif conférence Une seconde vie

Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16 20:30:00

Date(s) :

2026-06-16

L’association culturelle propose un apéritif conférence tous les 3ème mardi de chaque mois. Pour le mois de Juin, un invité d’honneur Vincent Haguet, vice président de l’association ADOT28, vous parlera du don d’organes. Une belle occasion de s’informer sur cet acte citoyen.

L’association culturelle propose un apéritif conférence tous les 3ème mardi de chaque mois. Pour le mois de Juin, un invité d’honneur Vincent Haguet, vice président de l’association ADOT28, vous parlera du don d’organes. Une belle occasion de s’informer sur cet acte citoyen. .

Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 64 53 43

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English :

The cultural association offers an aperitif lecture every 3rd Tuesday of the month. In June, special guest Vincent Haguet, vice-president of the ADOT28 association, will talk about organ donation. A great opportunity to learn more about this civic act.

L’événement Apéritif conférence Une seconde vie Senonches a été mis à jour le 2026-03-13 par OTs DU PERCHE