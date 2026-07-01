APÉRITIF DANS LES VIGNES ALCHIMIE DE NOS GARRIGUES Aumes

Informations pratiques

Aumes

APÉRITIF DANS LES VIGNES ALCHIMIE DE NOS GARRIGUES

16 Rue Corneille Aumes Hérault

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Profitez d’un apéritif au cœur des vignes du Domaine l’Alchimie de nos Garrigues à Aumes. Balade dans les vignes, dégustation de 4 vins accordés à des bouchées gourmandes et coucher de soleil dans un cadre naturel exceptionnel.

Apéritif au cœur des vignes

Offrez-vous une parenthèse hors du temps à Aumes, à deux pas de Pézenas.

Jeudi 16 juillet 2026

De 19h à 21h30

Partez à la découverte du Domaine l’Alchimie de nos Garrigues lors d’une balade immersive au milieu des vignes puis prolongez ce beau moment au cœur de la nature pour un apéritif champêtre au coucher du soleil.

Des tonneaux, tables basses et coussins de sol seront installés au milieu des vignes pour l’occasion.

Côté dégustation, 4 vins vous seront proposés, accordés à 5 bouchées gourmandes

Pour finir sur une note sucrée avec la cartagène.

Au menu

Huîtres et zeste de citron vert

ou tartine de truite fumée

& Vin Eclosion

***

Brochette de viande et légumes du soleil

& vin Rouge gorge

***

Tartine de chèvre et figue

& vin Toi et Moi

***

Choux au chocolat & Tartelette aux fruits

& Cartagène

De quoi savourer un apéritif d’exception dans une ambiance conviviale.

En cas de mauvais temps, l’événement sera reporté.

Une boutique éphémère sera également installée sur place pour prolonger le plaisir.

• Tarif Normal 29€ / personne

• Membres BAO 25€ par personne

Un moment unique à partager ✨

Pour prolonger ce bon moment, possibilité de réserver une table à la Table de Jean à Pézenas. .

16 Rue Corneille Aumes 34530 Hérault Occitanie

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English :

Enjoy an aperitif in the heart of the vineyards at Domaine l’Alchimie de nos Garrigues in Aumes. Take a stroll through the vineyards, taste four wines paired with gourmet bites, and watch the sunset in an exceptional natural setting.

L’événement APÉRITIF DANS LES VIGNES ALCHIMIE DE NOS GARRIGUES Aumes a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34