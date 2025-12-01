Apéritif dansant Saint-Léon-sur-l’Isle

Apéritif dansant

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Venez passer une soirée conviviale dans la bonne humeur et l’esprit de Noël.

Vente de vin chaud, bière de Noël, gaufres…

19h, Salle des fêtes.

Entrée gratuite.

Association de danse Aléondanse 06 46 40 60 86 06 23 06 54 91

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 06 54 91

English : Apéritif dansant

Dance club gala

Salle des fêtes

Club Aléondanse 06 72 24 13 47

