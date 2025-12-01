Apéritif dansant Saint-Léon-sur-l’Isle
Apéritif dansant Saint-Léon-sur-l’Isle mardi 16 décembre 2025.
Apéritif dansant
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Venez passer une soirée conviviale dans la bonne humeur et l’esprit de Noël.
Vente de vin chaud, bière de Noël, gaufres…
19h, Salle des fêtes.
Entrée gratuite.
Association de danse Aléondanse 06 46 40 60 86 06 23 06 54 91
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 06 54 91
English : Apéritif dansant
Dance club gala
Salle des fêtes
Club Aléondanse 06 72 24 13 47
