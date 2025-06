Apéritif de l’été – Place du Chanoine Merlin Saint-Victurnien 20 juin 2025 18:00

Haute-Vienne

Apéritif de l’été Place du Chanoine Merlin Chez Francis Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Ambiance festive garantie à Saint-Victurnien le 20 juin pour l’incontournable Apéritif de l’Été ! Dès 18h et jusqu’à 1h du matin, chez Francis vous propose de venir trinquer pour l’arrivée des beaux jours dans une atmosphère chaleureuse et décontractée. Au menu cocktails rafraîchissants, délicieuse paëlla, concert live et une belle dose de bonne humeur !

Venez danser, savourer, chanter et partager un moment convivial sous les guirlandes colorées. Chez Francis pensez à réserver. Un bel avant-goût de l’été vous attend ! .

Place du Chanoine Merlin Chez Francis

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 29 90 09

English : Apéritif de l’été

German : Apéritif de l’été

Italiano :

Espanol : Apéritif de l’été

L’événement Apéritif de l’été Saint-Victurnien a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Porte Océane du Limousin