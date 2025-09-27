Apéritif dédicace avec Gilles Legardinier au Domaine du Bois Cornillé Rue du Château Val-d’Izé

Rue du Château Domaine du Bois Cornillé Val-d’Izé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 19:30:00

2025-09-27

Soirée apéritif dédicace avec Gilles Legardinier au Domaine du Bois Cornillé, à Val-d’Izé

Le 27 septembre à 18h00 l’écrivain et réalisateur Gilles Legardinier dédicacera en avant-première son nouveau roman La compagnie des heureux hasards .

À cette occasion, les propriétaires du Bois Cornillé vous convient à le rencontrer dans le décor de son film Complètement cramé !

Venez profiter de son humour et de sa tendresse, de sa verve et de sa sensibilité et trinquons tous ensemble à ses succès, projets et coups de cœur.

Samedi 27 septembre 2025 de 18h00 à 19h30

Sur réservation sur https://www.billetweb.fr/aperitif-dedicace

Tarifs, entrée du parc incluse

– adulte 18 €

– mineur accompagné 12 € .

