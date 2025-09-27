Apéritif dédicace avec Gilles Legardinier au Domaine du Bois Cornillé Rue du Château Val-d’Izé
Apéritif dédicace avec Gilles Legardinier au Domaine du Bois Cornillé Rue du Château Val-d’Izé samedi 27 septembre 2025.
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27 19:30:00
Soirée apéritif dédicace avec Gilles Legardinier au Domaine du Bois Cornillé, à Val-d’Izé
Le 27 septembre à 18h00 l’écrivain et réalisateur Gilles Legardinier dédicacera en avant-première son nouveau roman La compagnie des heureux hasards .
À cette occasion, les propriétaires du Bois Cornillé vous convient à le rencontrer dans le décor de son film Complètement cramé !
Venez profiter de son humour et de sa tendresse, de sa verve et de sa sensibilité et trinquons tous ensemble à ses succès, projets et coups de cœur.
Sur réservation sur https://www.billetweb.fr/aperitif-dedicace
Tarifs, entrée du parc incluse
– adulte 18 €
– mineur accompagné 12 € .
