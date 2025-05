Apéritif déjeunatoire et concert – rue Saint Blaise Behren-lès-Forbach, 18 juin 2025 13:00, Behren-lès-Forbach.

A l’occasion de son 10ème anniversaire, un apéritif déjeunatoire en musique avec la Quartet de Jazz du Conservatoire communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France. Mercredi 18 juin de 13h à 13h30 à la Bibliothèque municipale Paul Bienvenu de Behren-les-Forbach. Informations au 03 87 13 94 78 ou par mail bibliotheque@ville-behren.frTout public

English :

To celebrate its 10th anniversary, a musical aperitif lunch with the Jazz Quartet from the Conservatoire Communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France. Wednesday June 18, 1:00 pm to 1:30 pm at the Bibliothèque municipale Paul Bienvenu in Behren-les-Forbach. Information on 03 87 13 94 78 or by e-mail bibliotheque@ville-behren.fr

German :

Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens findet ein musikalischer Mittagsaperitif mit dem Jazzquartett des Conservatoire communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France statt. Mittwoch, den 18. Juni von 13:00 bis 13:30 Uhr in der Stadtbibliothek Paul Bienvenu in Behren-les-Forbach. Informationen unter 03 87 13 94 78 oder per E-Mail bibliotheque@ville-behren.fr

Italiano :

Per festeggiare il suo 10° anniversario, aperitivo musicale con il Quartetto Jazz del Conservatoire Communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France. Mercoledì 18 giugno dalle 13.00 alle 13.30 presso la Bibliothèque municipale Paul Bienvenu di Behren-les-Forbach. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 03 87 13 94 78 o inviare un’e-mail a bibliotheque@ville-behren.fr

Espanol :

Para celebrar su 10º aniversario, un almuerzo aperitivo musical con el Jazz Quartet del Conservatoire Communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France. Miércoles 18 de junio, de 13.00 a 13.30 h, en la Biblioteca municipal Paul Bienvenu de Behren-les-Forbach. Para más información, llame al 03 87 13 94 78 o envíe un correo electrónico a bibliotheque@ville-behren.fr

