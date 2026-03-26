Apéritif des Millésimales à Berticot Berticot Duras
Apéritif des Millésimales à Berticot Berticot Duras samedi 28 mars 2026.
Apéritif des Millésimales à Berticot
Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Dégustation des Millésimales de Berticot avec huîtres uniquement à Duras et Port-Ste-Foy. .
Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 75 47 contact@berticot.com
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English : Apéritif des Millésimales à Berticot
L’événement Apéritif des Millésimales à Berticot Duras a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Pays de Duras CDT47
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