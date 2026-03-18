Apéritif des Millésimales à Berticot Berticot Duras

Apéritif des Millésimales à Berticot

Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dégustation des Millésimales de Berticot avec huîtres uniquement à Duras et Port-Ste-Foy. .

Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 75 47 contact@berticot.com

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English : Apéritif des Millésimales à Berticot

L’événement Apéritif des Millésimales à Berticot Duras a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Duras CDT47