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AGENDA · Daubensand

Apéritif dinatoire, Tarte flambée Daubensand

samedi 5 septembre 2026 · Daubensand

Apéritif dinatoire, Tarte flambée Daubensand

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
6 rue Principale
Ville
67150 Daubensand
Département
Bas-Rhin
Tarif

Daubensand

Apéritif dinatoire, Tarte flambée

6 rue Principale Daubensand Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Soirée conviviale autour d’une tarte flambée salée ou sucrée et Pizzas
Un vrai réseau social sans internet ni téléphone.   .

6 rue Principale Daubensand 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 85 17 42  jean.pierre.wickersheimer@saint-gobain.com

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English :

L’événement Apéritif dinatoire, Tarte flambée Daubensand a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Grand Ried