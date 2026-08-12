AGENDA · Daubensand
Apéritif dinatoire, Tarte flambée Daubensand
samedi 5 septembre 2026 · Daubensand
Informations pratiques
Daubensand
Apéritif dinatoire, Tarte flambée
6 rue Principale Daubensand Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Soirée conviviale autour d’une tarte flambée salée ou sucrée et Pizzas
Un vrai réseau social sans internet ni téléphone. .
6 rue Principale Daubensand 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 85 17 42 jean.pierre.wickersheimer@saint-gobain.com
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English :
L’événement Apéritif dinatoire, Tarte flambée Daubensand a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Grand Ried