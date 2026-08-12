Informations pratiques

Daubensand

Apéritif dinatoire, Tarte flambée

6 rue Principale Daubensand Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Soirée conviviale autour d’une tarte flambée salée ou sucrée et Pizzas

Un vrai réseau social sans internet ni téléphone. .

6 rue Principale Daubensand 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 85 17 42 jean.pierre.wickersheimer@saint-gobain.com

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English :

L’événement Apéritif dinatoire, Tarte flambée Daubensand a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Grand Ried