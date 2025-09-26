Apéritif du Café Littéraire Frahier-et-Chatebier

Médiathèque Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année.

La Médiathèque de Frahier vous propose l’ Apéritif du Café Littéraire, avec l’autrice Isabelle Bruhl-Bastien. Rencontre d’auteur en toute convivialité. Tour d’horizon de l’œuvre de l’autrice, focus sur son dernier ouvrage. Dédicaces et pot de l’amitié.

Vendredi 26 septembre à 18h30

Gratuit entrée libre Tout public

Info et inscription au 03 84 54 37 29 .

Médiathèque Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 37 29 bibli.frahier@ccrc70.fr

