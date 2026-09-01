Apéritif du patrimoine aux Brûleries modernes Les Brûleries modernes – Distillerie Vinet Puranik Brie-sous-Archiac

Informations pratiques

Brie-sous-Archiac

Apéritif du patrimoine aux Brûleries modernes

Les Brûleries modernes – Distillerie Vinet Puranik 3, impasse Félix Chartier Brie-sous-Archiac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

Les portes de la distillerie s’ouvrent pour les Apéritifs du Patrimoine 2026 !

À l’occasion des Apéritifs du Patrimoine, nous vous invitons à découvrir notre distillerie, notre savoir-faire et nos spiritueux dans une ambiance conviviale.

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Les Brûleries modernes – Distillerie Vinet Puranik 3, impasse Félix Chartier Brie-sous-Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 04 66 contact@vinet-delpech.com

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English :

The distillery’s doors are opening for the 2026 Heritage Aperitifs!

%C0 During the Heritage Aperitifs, we invite you %E0 to discover our distillery, our expertise, and our spirits in a friendly atmosphere.

L’événement Apéritif du patrimoine aux Brûleries modernes Brie-sous-Archiac a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge