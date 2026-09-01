Apéritif du patrimoine aux Brûleries modernes Les Brûleries modernes – Distillerie Vinet Puranik Brie-sous-Archiac
vendredi 18 septembre 2026 · Les Brûleries modernes - Distillerie Vinet Puranik · Brie-sous-Archiac
Informations pratiques
Brie-sous-Archiac
Apéritif du patrimoine aux Brûleries modernes
Les Brûleries modernes – Distillerie Vinet Puranik 3, impasse Félix Chartier Brie-sous-Archiac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
Les portes de la distillerie s’ouvrent pour les Apéritifs du Patrimoine 2026 !
À l’occasion des Apéritifs du Patrimoine, nous vous invitons à découvrir notre distillerie, notre savoir-faire et nos spiritueux dans une ambiance conviviale.
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Les Brûleries modernes – Distillerie Vinet Puranik 3, impasse Félix Chartier Brie-sous-Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 04 66 contact@vinet-delpech.com
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English :
The distillery’s doors are opening for the 2026 Heritage Aperitifs!
%C0 During the Heritage Aperitifs, we invite you %E0 to discover our distillery, our expertise, and our spirits in a friendly atmosphere.
L’événement Apéritif du patrimoine aux Brûleries modernes Brie-sous-Archiac a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge