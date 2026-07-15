APÉRITIF FERMIER A LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE VIGNERON Malves-en-Minervois

Informations pratiques

Malves-en-Minervois

APÉRITIF FERMIER A LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE VIGNERON

Villepeyroux Malves-en-Minervois Aude

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Apéritif Fermier A la découverte du métier de vigneron

Réservez votre fin de journée au domaine Villepeyroux Forest pour un moment de partage d’histoire, de culture et de valeur. L’histoire d’un hameau vieux de plus de 2000 ans, la culture de la vigne qui berce ce lieu, les valeurs qui sont les nôtres dans le respect de l’environnement. Nous finirons ce temps d’échange autour des cuvées du domaine, et d’une assiette de produits locaux.

Réservation obligatoire

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Villepeyroux Malves-en-Minervois 11600 Aude Occitanie +33 6 85 30 85 40 stephanie@villepeyroux-forest.fr

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English :

Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks are opening the doors to their farms and welcoming the public for a unique experience featuring a tasting of farm-fresh products.

Farm-Style Aperitif: Discover the Art of Winemaking

End your day at the Villepeyroux Forest estate for a moment of sharing history, culture, and values. The history of a hamlet dating back over 2,000 years, the winegrowing tradition that defines this place, and the values we hold dear in respect for the environment. We’ll wrap up this time of exchange with a tasting of the estate’s wines and a plate of local specialties.

Reservations required

L’événement APÉRITIF FERMIER A LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE VIGNERON Malves-en-Minervois a été mis à jour le 2026-07-15 par