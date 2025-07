Apéritif fermier Domaine de Pribat Bénesse-lès-Dax

Apéritif fermier Domaine de Pribat Bénesse-lès-Dax vendredi 1 août 2025.

Apéritif fermier

Domaine de Pribat 470 Route de Bagieu Bénesse-lès-Dax Landes

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Une soirée conviviale et gourmande au cœur des vignes, à Bénesse-lès-Dax, au Domaine de Pribat.

Une étape incontournable des Apéritifs Fermiers, le tout nouveau rendez-vous estival dans les fermes landaises.

Au programme

Visite guidée du domaine et du chai partez à la rencontre de l’histoire viticole du Domaine de Pribat et découvrez les coulisses de la vinification des vins de Chalosse.

Apéro dans un cadre atypique au coeur des vignes planches apéritives à base de charcuterie fermière et dégustation de vin du domaine.

Ambiance musicale au cœur des vignes pour une soirée chaleureuse et détendue. .

Domaine de Pribat 470 Route de Bagieu Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 71 67 sarldomainedepribat@gmail.com

