Informations pratiques

Peyriac-de-Mer

APÉRITIF FERMIER DE LA VIGNE DES LAGUNES À LA CAVE DES SALINES

23 Rue des Salins Peyriac-de-Mer Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 11:45:00

fin : 2026-08-26 14:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Apéritif Fermier De la vigne des lagunes à la cave des salines

Déambulation au travers du village de Peyriac de mer jusqu’à atteindre une de nos vignes. Evocation in situ du travail de culture de la vigne au fil de l’année. De retour à la cave découverte du travail de vinification et dégustation de nos vins accompagnée de produits locaux

Réservation obligatoire

.

23 Rue des Salins Peyriac-de-Mer 11440 Aude Occitanie +33 6 23 16 72 99 contact@1907.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks open the doors to their farms and welcome the public for a unique experience featuring a tasting of farm-fresh products.

Farm-Style Aperitif: From the Vineyards by the Lagoons to the Cellar by the Salt Flats

Stroll through the village of Peyriac-de-Mer until you reach one of our vineyards. On-site overview of vineyard cultivation throughout the year. Back at the winery, discover the winemaking process and taste our wines paired with local products.

Reservations required

L’événement APÉRITIF FERMIER DE LA VIGNE DES LAGUNES À LA CAVE DES SALINES Peyriac-de-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par