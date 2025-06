APÉRITIF FERMIER DOMAINE DE LERYS 8 Chemin Pech de la Garrigue Villeneuve-les-Corbières 10 juillet 2025 18:00

Aude

APÉRITIF FERMIER DOMAINE DE LERYS 8 Chemin Pech de la Garrigue 13 avenue des hautes Corbières Villeneuve-les-Corbières Aude

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-07-10 20:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Dégustation accords mets et vins pour découvrir les arômes des vins.

Ressentir l’influence des mets sur les arômes de nos vins. Autour d’une cuvée, le but, réaliser l’évolution aromatique et les sensations gustatives ! Un, puis deux accords et ensuite une troisième mise en bouche de la cuvée, quelles sont les influences des mets sur les arômes du vins !? Comment nos papilles ressentent cette évolution !?

.

8 Chemin Pech de la Garrigue 13 avenue des hautes Corbières

Villeneuve-les-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 6 32 94 09 84 anais@domainelerys.com

English :

Wine and food pairing tasting to discover wine aromas.

Feel the influence of food on the aromas of our wines. The aim is to discover the aromatic evolution and taste sensations of a particular cuvée! First one, then two pairings, followed by a third tasting of the cuvée: what influence do foodstuffs have on wine aromas? How do our taste buds perceive this evolution?

German :

Verkostung von Speisen und Weinen, um die Aromen der Weine zu entdecken.

Spüren Sie den Einfluss der Speisen auf die Aromen unserer Weine. Ziel ist es, die aromatische Entwicklung und die Geschmacksempfindungen rund um eine Cuvée zu erkennen! Ein, dann zwei Akkorde und dann ein drittes Mal die Cuvée in den Mund nehmen, welche Einflüsse haben die Speisen auf die Aromen des Weins? Wie empfinden unsere Geschmackspapillen diese Entwicklung?

Italiano :

Degustazione di cibo e vino per scoprire gli aromi dei vini.

Sentite l’influenza del cibo sugli aromi dei nostri vini. L’obiettivo è scoprire lo sviluppo aromatico e le sensazioni gustative di una particolare cuvée! Prima uno, poi due abbinamenti e infine una terza degustazione della cuvée: quale influenza hanno gli alimenti sugli aromi del vino? Come le nostre papille gustative percepiscono questa evoluzione?

Espanol :

Cata de comida y vino para descubrir los aromas de los vinos.

Sienta la influencia de la comida en los aromas de nuestros vinos. El objetivo es descubrir el desarrollo aromático y las sensaciones gustativas de una determinada cuvée Primero uno, luego dos maridajes y después una tercera degustación del vino base: ¿qué influencia tienen los alimentos en los aromas del vino? ¿Cómo perciben nuestras papilas gustativas esta evolución?

L’événement APÉRITIF FERMIER DOMAINE DE LERYS Villeneuve-les-Corbières a été mis à jour le 2025-06-25 par A.D.T. de l’Aude / 11 Chambre Agriculture