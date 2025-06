APÉRITIF FERMIER DOMAINE DE L’HERBE SAINTE Mirepeisset 9 juillet 2025 18:00

Aude

APÉRITIF FERMIER DOMAINE DE L’HERBE SAINTE Mirepeisset Aude

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Visite de la cave de vinification et dégustation des cuvées du domaine.

Partez à la rencontre d’un domaine viticole authentique lors d’une visite guidée des du domaine et de la cave. Découvrez les secrets de la viticulture locale, les cépages emblématiques et les étapes de vinification, depuis la grappe jusqu’à la bouteille.La visite se prolonge avec une dégustation de vins du domaine et de produits locaux.

Mirepeisset 11120 Aude Occitanie +33 4 68 46 30 37 tourisme@herbe-sainte.com

English :

Visit the winery and taste the estate?s vintages.

Discover an authentic winegrowing estate on a guided tour of the winery and cellar. Discover the secrets of local viticulture, emblematic grape varieties and the winemaking process, from the grape to the bottle, followed by a tasting of estate wines and local produce.

German :

Besichtigung des Weinkellers und Verkostung der Cuvées des Weinguts.

Lernen Sie ein authentisches Weingut bei einer geführten Tour durch das Weingut und den Weinkeller kennen. Entdecken Sie die Geheimnisse des lokalen Weinbaus, die symbolträchtigen Rebsorten und die Schritte der Weinbereitung von der Traube bis zur Flasche.

Italiano :

Visitate la cantina di vinificazione e degustate le annate della tenuta.

Partecipate alla visita guidata di un’autentica azienda vinicola e di una cantina. Scoprite i segreti della viticoltura locale, i vitigni emblematici e le diverse fasi del processo di vinificazione, dall’uva alla bottiglia, seguite da una degustazione dei vini della tenuta e dei prodotti locali.

Espanol :

Visite la bodega de vinificación y deguste las cosechas de la finca.

Realice una visita guiada por una auténtica finca vinícola y una bodega. Descubra los secretos de la viticultura local, las variedades de uva emblemáticas y las diferentes etapas del proceso de elaboración del vino, desde la uva hasta la botella, seguido de una degustación de los vinos de la finca y los productos locales.

