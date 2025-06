APÉRITIF FERMIER DOMAINE DES PÈRES Trèbes 10 juillet 2025 18:30

Visite du moulin à huiles et assiettes apéritives autour de l’olive.

Plongez dans l’univers fascinant de la production d’huile d’olive à travers une visite guidée du moulin à huiles. Une dégustation commentée permettra de découvrir et comparer les différentes variétés d’olives, leur terroir, leurs arômes et textures uniques.

Après la visite, place à la convivialité avec une dégustation d’assiettes apéritives autour de l’olive et des produits locaux.

16 avenue Pierre Curie

Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 6 75 99 01 68

English :

Visit the oil mill and enjoy an olive aperitif.

Immerse yourself in the fascinating world of olive oil production with a guided tour of the oil mill. A guided tasting session allows you to discover and compare the different varieties of olives, their terroir, and their unique aromas and textures.

After the tour, enjoy a tasting of aperitifs featuring olives and local produce.

German :

Besichtigung der Ölmühle und Aperitifteller rund um die Olive.

Tauchen Sie bei einer Führung durch die Ölmühle in die faszinierende Welt der Olivenölproduktion ein. Bei einer kommentierten Verkostung können Sie die verschiedenen Olivensorten, ihr Terroir und ihre einzigartigen Aromen und Texturen kennenlernen und vergleichen.

Nach der Führung können Sie bei einer Aperitifverkostung rund um die Olive und lokale Produkte die Geselligkeit genießen.

Italiano :

Visita al frantoio e aperitivo a base di olive.

Immergetevi nell’affascinante mondo della produzione di olio d’oliva con una visita guidata al frantoio. Una sessione di degustazione guidata vi permetterà di scoprire e confrontare le diverse varietà di olive, il loro terroir, i loro aromi e le loro consistenze uniche.

Dopo la visita, è il momento di gustare una degustazione di aperitivi a base di olive e prodotti locali.

Espanol :

Visite la almazara y disfrute de un aperitivo de aceitunas.

Sumérjase en el fascinante mundo de la producción del aceite de oliva con una visita guiada a la almazara. Una cata comentada le permitirá descubrir y comparar las diferentes variedades de aceitunas, su terruño y sus aromas y texturas únicos.

Tras la visita, podrá disfrutar de una degustación de aperitivos a base de aceitunas y productos locales.

