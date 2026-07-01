APÉRITIF FERMIER LA VIGNE, LE VIN ET LE VIVANT Villegailhenc

Informations pratiques

Villegailhenc

APÉRITIF FERMIER LA VIGNE, LE VIN ET LE VIVANT

Chemin des Eclauzes Villegailhenc Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-09

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Apéritif Fermier La vigne, le vin et le vivant

Au cœur du Cabardès, le Domaine de Cazaban vous invite à découvrir son univers à travers un apéritif fermier convivial. La soirée débute par une promenade dans les vignes afin de découvrir le terroir, les pratiques biologiques et biodynamiques ainsi que le cycle de la vigne. La visite se poursuit dans le chai où seront présentées les étapes de vinification et d’élevage. Les participants profiteront ensuite d’une dégustation commentée de sept vins du domaine accompagnée d’une assiette apéritive composée de produits fermiers. Un moment de partage authentique pour découvrir le métier de vigneron, les vins du domaine et les saveurs de notre territoire.

Réservation obligatoire

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Chemin des Eclauzes Villegailhenc 11600 Aude Occitanie +33 6 30 72 90 67 valeria@domainedecazaban.com

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English :

Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks open the doors to their farms and welcome the public for a unique experience featuring a tasting of farm-fresh products.

Farm-Style Aperitif: Vines, Wine, and Life

In the heart of Cabardès, the Domaine de Cazaban invites you to discover its world through a friendly farm-style aperitif. The evening begins with a walk through the vineyards to explore the terroir, organic and biodynamic practices, and the life cycle of the vine. The tour continues in the cellar, where the stages of winemaking and aging will be presented. Participants will then enjoy a guided tasting of seven wines from the estate, accompanied by a platter of farm-fresh appetizers. An authentic experience to discover the winemaker’s craft, the estate’s wines, and the flavors of our region.

Reservations required

L’événement APÉRITIF FERMIER LA VIGNE, LE VIN ET LE VIVANT Villegailhenc a été mis à jour le 2026-07-06 par