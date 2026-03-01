Apéritif Franglais Luneray

Apéritif Franglais

18 Place René Coty Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 19:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Que vous soyez débutants ou confirmés en anglais, professionnels ou particuliers, les apéritifs franglais sont avant tout des moments de partage. L’objectif ? pratiquer l’anglais dans une ambiance conviviale, bienveillante, et surtout sans pression ! Nos amis anglophones sont les bienvenus avec le même état d’esprit.

Pour organiser au mieux les échanges et vous proposer un petit jeu convivial permettant de faire connaissance, l’inscription est nécessaire. .

18 Place René Coty Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie

