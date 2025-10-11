APÉRITIF IODÉ 56 avenue de la Grande Bégude Venelles

Samedi 11 octobre 2025 de 11h30 à 15h. 56 avenue de la Grande Bégude 13770 VENELLES Venelles Bouches-du-Rhône

APÉRO IODÉ AUX QUATRE TOURS Samedi 11 Octobre dès 11h30

Après le succès de l’édition d’avril, l’Apéritif iodé revient aux Quatre Tours !



Un moment parfait pour se régaler autour d’huîtres fraîches, de crevettes, de tielle sétoise… accompagnés d’un verre de vin blanc de notre cave



Formules gourmandes

6 huîtres ouvertes + 1 verre de vin 12,00 €

6 huîtres ouvertes 10,00 €

Tielle sétoise 5,00 €

6 crevettes 5,00 €

Installez-vous, profitez de l’ambiance conviviale et laissez-vous séduire par l’accord iodé & les vins des Quatre Tours.



Infos pratiques

Samedi 11 octobre

️ De 11h30 à 15h

56 avenue de la Grande Bégude, 13770 Venelles

Réservation obligatoire au 04 42 54 71 11 ou sur weezevent. .

