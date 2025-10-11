APÉRITIF IODÉ 56 avenue de la Grande Bégude Venelles
APÉRITIF IODÉ
Samedi 11 octobre 2025 de 11h30 à 15h. 56 avenue de la Grande Bégude 13770 VENELLES Venelles Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-11 11:30:00
fin : 2025-10-11 15:00:00
2025-10-11
APÉRO IODÉ AUX QUATRE TOURS Samedi 11 Octobre dès 11h30
Après le succès de l’édition d’avril, l’Apéritif iodé revient aux Quatre Tours !
Un moment parfait pour se régaler autour d’huîtres fraîches, de crevettes, de tielle sétoise… accompagnés d’un verre de vin blanc de notre cave
Formules gourmandes
6 huîtres ouvertes + 1 verre de vin 12,00 €
6 huîtres ouvertes 10,00 €
Tielle sétoise 5,00 €
6 crevettes 5,00 €
Installez-vous, profitez de l’ambiance conviviale et laissez-vous séduire par l’accord iodé & les vins des Quatre Tours.
Infos pratiques
Samedi 11 octobre
️ De 11h30 à 15h
56 avenue de la Grande Bégude, 13770 Venelles
Réservation obligatoire au 04 42 54 71 11 ou sur weezevent. .
English :
APÉRO IODÉ AUX QUATRE TOURS: Saturday, October 11 from 11:30 a.m
German :
APÉRO IODÉ AUX QUATRE TOURS: Samstag, 11. Oktober ab 11.30 Uhr
Italiano :
IODY APÉRO ALLE QUATTRO TORRI: sabato 11 ottobre dalle 11.30
Espanol :
IODY APÉRO EN LAS CUATRO TORRES: sábado 11 de octubre a partir de las 11.30 h
