Apéritif jazz La Ferté-Vidame

Apéritif jazz La Ferté-Vidame samedi 16 août 2025.

Apéritif jazz

Place de la mairie La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Soirée apéritif jazz avec Anne Carleton et ses musiciens place de la mairie. Restauration et buvette « Aux Lapins Bleus »

Soirée apéritif jazz avec Anne Carleton et ses musiciens place de la mairie. Restauration et buvette « Aux Lapins Bleus » .

Place de la mairie La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 62 45

English :

Jazz aperitif evening with Anne Carleton and her musicians at Place de la Mairie. Restaurant and refreshment bar « Aux Lapins Bleus »

German :

Jazz-Aperitif-Abend mit Anne Carleton und ihren Musikern auf dem Place de la Mairie. Restauration und Getränkestand « Aux Lapins Bleus »

Italiano :

Serata aperitivo jazz con Anne Carleton e i suoi musicisti in Place de la Mairie. Ristorante e bar « Aux Lapins Bleus »

Espanol :

Velada de aperitivo de jazz con Anne Carleton y sus músicos en la Place de la Mairie. Restaurante y bar de refrescos « Aux Lapins Bleus »

L’événement Apéritif jazz La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-08-04 par OTs DU PERCHE