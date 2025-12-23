Apéritif lecture musicale Paray-le-Monial

Apéritif lecture musicale

Apéritif lecture musicale les quatre saisons de la vigne. Une soirée conviviale pour découvrir les textes de Colette NYS-MAZURE, Christian SAPIN, Olivier DELBARD et Alexis JENNI autour de la vigne, avec un accompagnement musical. Vous pourrez également découvrir les magnifiques ouvrages illustrés dont sont tirés les textes édités par l’atelier des noyers, petite maison d’édition indépendante de Bourgogne. .

Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr

