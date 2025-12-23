Apéritif lecture musicale Paray-le-Monial
Apéritif lecture musicale Paray-le-Monial vendredi 13 mars 2026.
Apéritif lecture musicale
Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Apéritif lecture musicale les quatre saisons de la vigne. Une soirée conviviale pour découvrir les textes de Colette NYS-MAZURE, Christian SAPIN, Olivier DELBARD et Alexis JENNI autour de la vigne, avec un accompagnement musical. Vous pourrez également découvrir les magnifiques ouvrages illustrés dont sont tirés les textes édités par l’atelier des noyers, petite maison d’édition indépendante de Bourgogne. .
Bibliothèque Municipale de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéritif lecture musicale
L’événement Apéritif lecture musicale Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-18 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I