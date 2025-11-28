Apéritif lecture Voyages Atelier à T Mont-de-Marsan

Apéritif lecture Voyages

La littérature du voyage existe probablement depuis aussi longtemps que la littérature elle-même.

Nombre d’écrivains grecs et romains classiques ont composé des récits de voyage qui illustrent des

parcours initiatiques, nourrissent l’imaginaire des lecteurs et enrichissent la connaissance du monde. Les

textes sur le voyage inspirent des récits qui mêlent aventure, introspection et découverte de l’autre.

Le Théâtre des Lumières vous convie à (re)découvrir de superbes extraits de textes évoquant les

traversées de plusieurs pays, des aventures comme des voyages intérieurs à travers la plume de

Kerouac, Hemingway, London….

Accompagnés par le guitariste Aranud Juan, les comédiens vous invitent à un voyage littéraire et musical

original.

Ces rendez vous proposés par le Théâtre des Lumières depuis de nombreuses années riment toujours

avec convivialité. C’est pourquoi, un apé .

