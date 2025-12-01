Apéritif littéraire

1 rue Froide Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

En partenariat avec le café restaurant le Petit Lyons, nous organisons un apéritif littéraire le 19 décembre prochain.

Quatre auteurs Lyonsais seront en dédicace

Ester Mann

Lévon Minasian

Eric Catherine

Patrick Coiffier

Le livre, une idée de cadeau.

Le vendredi 19 décembre 2025 à partir de 17h30 .

1 rue Froide Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 61 71

English : Apéritif littéraire

L’événement Apéritif littéraire Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Lyons Andelle