Apéritif musical Voyage musical en Afrique du Sud Charleville-Mézières

Apéritif musical Voyage musical en Afrique du Sud

Foyer du TCM Rue du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Les élèves du conservatoire vous convient à une mise en oreille musicale en préambule du spectacle Moya au théâtre de Charleville-Mézières.Pour le bonheur de nos petites oreilles, le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Ardenne Métropole, présente une introduction musicale au foyer du théâtre en lien avec le spectacle Moya.Entrée gratuite, sur réservation.Pour réserver, cliquez ici

Foyer du TCM Rue du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

The Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Ardenne Métropole presents a musical introduction to the show Moya in the foyer of the Charleville-Mézières theater, free of charge, upon reservation

German :

Die Schüler des Konservatoriums laden Sie zu einer musikalischen Einstimmung auf die Aufführung Moya im Theater von Charleville-Mézières ein.Zur Freude unserer kleinen Ohren präsentiert das Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Ardenne Métropole im Foyer des Theaters eine musikalische Einführung in Verbindung mit der Aufführung Moya.Eintritt frei, Reservierung erforderlich.Um zu reservieren, klicken Sie hier

Italiano :

Gli allievi del Conservatorio vi invitano ad ascoltare la musica come preambolo allo spettacolo Moya al teatro Charleville-Mézières. Per deliziare le nostre piccole orecchie, il Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Ardenne Métropole presenta un’introduzione musicale nel foyer del teatro in occasione dello spettacolo Moya.Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.Per prenotare, cliccare qui

Espanol :

Los alumnos del Conservatorio le invitan a escuchar música como preámbulo del espectáculo Moya en el teatro de Charleville-Mézières.Para deleitar a nuestros pequeños oídos, el Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Ardenne Métropole presenta una introducción musical en el vestíbulo del teatro en relación con el espectáculo Moya.Entrada gratuita, previa reserva.Para reservar, haga clic aquí

