Apéritif Mystère Millebuis Le Vin et le Cinéma Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-10-30 19:00:00
fin : 2025-10-30 20:30:00
2025-10-30
Le vin comme objet culturel, patrimonial et surtout un peu magique…
Partant de ce principe nous avons décidé de l’associer chaque mois à un lieu différent, pour une dégustation à 360° ! Originalité du projet, l’endroit de l’évènement reste tenu secret jusqu’au jour J, où les participants recevront des coordonnées GPS pour se laisser guider jusqu’au site.
Le mystère reste donc entier, seule certitude, les lieux choisis avec minutie (dans un rayon de 30 km maximum autour de Buxy) et la dégustation autour d’accords lieux/mets/vin…
Expérience sensorielle et émotion garanties ! .
Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 74 09 84 accueil@vigneronsdebuxy.fr
