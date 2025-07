Apéritif panoramique à Tournus, Rive Gauche Rive Gauche Saint-Gengoux-de-Scissé

Apéritif panoramique à Tournus, Rive Gauche Rive Gauche Saint-Gengoux-de-Scissé vendredi 18 juillet 2025.

Apéritif panoramique à Tournus, Rive Gauche

Rive Gauche Quai Georges Bardin Saint-Gengoux-de-Scissé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18 20:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Autour d’un Mâchon bourguignon et d’un verre de vin (ou jus de fruits) venez découvrir et admirer nos plus beaux panoramas ! Au programme lecture de paysage, convivialité et bonne humeur ! .

Rive Gauche Quai Georges Bardin Saint-Gengoux-de-Scissé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

English : Apéritif panoramique à Tournus, Rive Gauche

German : Apéritif panoramique à Tournus, Rive Gauche

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéritif panoramique à Tournus, Rive Gauche Saint-Gengoux-de-Scissé a été mis à jour le 2025-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II