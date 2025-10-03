Apéritif rentrée littéraire Paray-le-Monial
Bibliothèque de Paray le Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Dans le cadre de l’opération « Biblis en folie » mise en place par le ministère de la culture, la bibliothèque de Paray le monial propose une rencontre conviviale autour de la rentrée littéraire. Si vous avez envie de sortir des sentiers battus, de découvrir et d’échanger autour des nouveautés n’hésitez pas à assister à cette présentation animée par Ludivine Bonnet de la librairie Les Mille Pages. .
Bibliothèque de Paray le Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr
