APERITIF VIGNERON « DOMAINE CARTEROLE » Saint-André

APERITIF VIGNERON « DOMAINE CARTEROLE » Saint-André lundi 19 mai 2025.

APERITIF VIGNERON « DOMAINE CARTEROLE »

Chemin de Saint-André Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-05-19 18:30:00

fin : 2025-06-23 20:30:00

Date(s) :

2025-05-19 2025-06-23 2025-07-16 2025-09-03 2025-09-29

Sur réservation uniquement, l’Office de Tourisme Pyrénées Méditerranée vous invite à un apéritif vigneron chez les producteurs. Les lundis soirs en avril, mai et octobre, et les lundis et mercredis soirs de juin à septembre.

Dégustation commentée par le vigneron lui-même, avec une assiette de tapas incluse. Rejoignez-nous !

Rendez-vous au Domaine CARTEROLE.

.

Chemin de Saint-André Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

By reservation only, the Pyrénées Méditerranée Tourist Office invites you to a winegrowers’ aperitif. Monday evenings in April, May and October, and Monday and Wednesday evenings from June to September.

Tasting with commentary by the winemaker himself, including a plate of tapas. Come and join us!

See you at Domaine CARTEROLE.

German :

Nur mit Reservierung lädt Sie das Office de Tourisme Pyrénées Méditerranée zu einem Winzer-Aperitif bei den Erzeugern ein. Montagsabends im April, Mai und Oktober sowie montags und mittwochs abends von Juni bis September.

Kommentierte Weinprobe durch den Winzer selbst, inklusive Tapas-Teller. Schließen Sie sich uns an!

Treffpunkt: Domaine CARTEROLE.

Italiano :

Su prenotazione, l’Ufficio del Turismo dei Pirenei Méditerranée vi invita all’aperitivo dei viticoltori. Il lunedì sera in aprile, maggio e ottobre e il lunedì e mercoledì sera da giugno a settembre.

Degustazione commentata dal viticoltore stesso, con un piatto di tapas incluso. Venite a trovarci!

Ci vediamo al Domaine CARTEROLE.

Espanol :

Con reserva previa, la Oficina de Turismo de los Pirineos Mediterráneos le invita a un aperitivo de viticultores. Los lunes por la noche en abril, mayo y octubre, y los lunes y miércoles por la noche de junio a septiembre.

Degustación comentada por el propio viticultor, con un plato de tapas incluido. ¡Acompáñenos!

Nos vemos en el Domaine CARTEROLE.

L’événement APERITIF VIGNERON « DOMAINE CARTEROLE » Saint-André a été mis à jour le 2025-08-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE