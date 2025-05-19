APERITIF VIGNERON « DOMAINE CARTEROLE » Saint-André
APERITIF VIGNERON « DOMAINE CARTEROLE »
Chemin de Saint-André Saint-André Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-05-19 18:30:00
fin : 2025-06-23 20:30:00
Date(s) :
2025-05-19 2025-06-23 2025-07-16 2025-09-03 2025-09-29
Sur réservation uniquement, l’Office de Tourisme Pyrénées Méditerranée vous invite à un apéritif vigneron chez les producteurs. Les lundis soirs en avril, mai et octobre, et les lundis et mercredis soirs de juin à septembre.
Dégustation commentée par le vigneron lui-même, avec une assiette de tapas incluse. Rejoignez-nous !
Rendez-vous au Domaine CARTEROLE.
Chemin de Saint-André Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
By reservation only, the Pyrénées Méditerranée Tourist Office invites you to a winegrowers’ aperitif. Monday evenings in April, May and October, and Monday and Wednesday evenings from June to September.
Tasting with commentary by the winemaker himself, including a plate of tapas. Come and join us!
See you at Domaine CARTEROLE.
German :
Nur mit Reservierung lädt Sie das Office de Tourisme Pyrénées Méditerranée zu einem Winzer-Aperitif bei den Erzeugern ein. Montagsabends im April, Mai und Oktober sowie montags und mittwochs abends von Juni bis September.
Kommentierte Weinprobe durch den Winzer selbst, inklusive Tapas-Teller. Schließen Sie sich uns an!
Treffpunkt: Domaine CARTEROLE.
Italiano :
Su prenotazione, l’Ufficio del Turismo dei Pirenei Méditerranée vi invita all’aperitivo dei viticoltori. Il lunedì sera in aprile, maggio e ottobre e il lunedì e mercoledì sera da giugno a settembre.
Degustazione commentata dal viticoltore stesso, con un piatto di tapas incluso. Venite a trovarci!
Ci vediamo al Domaine CARTEROLE.
Espanol :
Con reserva previa, la Oficina de Turismo de los Pirineos Mediterráneos le invita a un aperitivo de viticultores. Los lunes por la noche en abril, mayo y octubre, y los lunes y miércoles por la noche de junio a septiembre.
Degustación comentada por el propio viticultor, con un plato de tapas incluido. ¡Acompáñenos!
Nos vemos en el Domaine CARTEROLE.
