Apéritif vigneron Domaine Laroppe Bruley

253 Rue de la République Bruley Meurthe-et-Moselle

L’Apéritif vigneron est une dégustation de vins et méthode traditionnelle issus du Domaine Laroppe, accomapgnés de produits lorrains sucrés et salés.

Au cours de l’apéritif, le Domaine Laroppe, son histoire, les différentes couleurs de l’appellation Côtes de Toul et leurs accords mets/vins vous sont présentés, le tout dans une ambiance chaleureuse.

Pour les enfants, des sirops sont proposés.

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone

12 personnes maximum reçues conjointement. Pour les groupes supérieurs à 12 personnes, ou pour une autre date, merci de nous contacter.Tout public

253 Rue de la République Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 11 04 contact@domaine-laroppe.fr

English :

The Apéritif vigneron is a tasting of wines and traditional methods from Domaine Laroppe, accompanied by sweet and savoury products from Lorraine.

During the aperitif, Domaine Laroppe, its history, the different colors of the Côtes de Toul appellation and their food/wine pairings are presented in a warm and friendly atmosphere.

Syrups are available for children.

Reservations required by e-mail or telephone

12 people maximum received together. For groups of more than 12 people, or for another date, please contact us.

German :

Der Apéritif vigneron ist eine Weinprobe mit Weinen und traditionellen Methoden der Domaine Laroppe, begleitet von süßen und herzhaften lothringischen Produkten.

Während des Aperitifs werden Ihnen das Weingut Laroppe, seine Geschichte, die verschiedenen Farben der Appellation Côtes de Toul und ihre Kombinationen von Speisen und Weinen vorgestellt, und das alles in einer herzlichen Atmosphäre.

Für Kinder werden Sirups angeboten.

Reservierung per E-Mail oder Telefon erforderlich

maximal 12 Personen werden gemeinsam empfangen. Für Gruppen mit mehr als 12 Personen oder für ein anderes Datum kontaktieren Sie uns bitte.

Italiano :

L’Apéritif vigneron è una degustazione di vini e metodi tradizionali del Domaine Laroppe, accompagnati da prodotti dolci e salati della Lorena.

Durante l’aperitivo vengono presentati il Domaine Laroppe, la sua storia, i diversi colori della denominazione Côtes de Toul e i loro abbinamenti cibo/vino, il tutto in un’atmosfera accogliente.

Per i bambini sono disponibili sciroppi.

Prenotazione obbligatoria via e-mail o telefono

verranno accolte un massimo di 12 persone insieme. Per gruppi di più di 12 persone o per un’altra data, vi preghiamo di contattarci.

Espanol :

El Apéritif vigneron es una degustación de vinos y métodos tradicionales del Domaine Laroppe, acompañados de productos dulces y salados de Lorena.

Durante el aperitivo, se le presenta el Domaine Laroppe, su historia, los diferentes colores de la denominación Côtes de Toul y sus maridajes, todo ello en un ambiente cálido.

Hay jarabes disponibles para los niños.

Reserva obligatoria por e-mail o teléfono

se recibirá a un máximo de 12 personas juntas. Para grupos de más de 12 personas, o para otra fecha, póngase en contacto con nosotros.

