APERITIFS VIGNERONS

Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-13 18:00:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-19 2026-10-26

Les domaines vous accueillent dans leur cave pour vous proposer une dégustation accompagnée d’un apéritif amélioré.

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Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58

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English :

The wineries welcome you to their cellars for a tasting accompanied by an enhanced aperitif.

L’événement APERITIFS VIGNERONS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par OT DE BANYULS SUR MER