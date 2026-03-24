APERITIFS VIGNERONS Banyuls-sur-Mer
APERITIFS VIGNERONS Banyuls-sur-Mer lundi 13 avril 2026.
APERITIFS VIGNERONS
Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-13 18:00:00
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-19 2026-10-26
Les domaines vous accueillent dans leur cave pour vous proposer une dégustation accompagnée d’un apéritif amélioré.
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Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
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English :
The wineries welcome you to their cellars for a tasting accompanied by an enhanced aperitif.
L’événement APERITIFS VIGNERONS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par OT DE BANYULS SUR MER