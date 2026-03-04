Apéritive Place des Bancs, Place des Bancs, Limoges

Apéritive Place des Bancs Vendredi 10 avril, 18h00 Place des Bancs Haute-Vienne

11 € / 9 € (tarif réduit)

Début : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T19:30:00+02:00

VISITE GOURMANDE

Laissez-vous conter l’histoire de la place des Bancs, cœur marchand de la ville d’hier et aujourd’hui.

Avec la complicité de La Locale.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Découvrez l’histoire et l’évolution urbaine de la place des Bancs au cours de cette visite-apéritive. #Villedartetdhistoire

Ville de Limoges