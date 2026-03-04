Apéritive Place des Bancs, Place des Bancs, Limoges
Apéritive Place des Bancs Vendredi 10 avril, 18h00 Place des Bancs Haute-Vienne
11 € / 9 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T19:30:00+02:00
VISITE GOURMANDE
Laissez-vous conter l’histoire de la place des Bancs, cœur marchand de la ville d’hier et aujourd’hui.
Avec la complicité de La Locale.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Découvrez l’histoire et l’évolution urbaine de la place des Bancs au cours de cette visite-apéritive. #Villedartetdhistoire
Ville de Limoges