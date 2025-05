APÉRITIVO JOST – Montpellier, 5 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

APÉRITIVO JOST 50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-05

2025-06-12

2025-06-19

2025-06-26

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

APÉRITIVO . Tous les jeudis à partir du 5 juin au Jost !

Tu sens cette douce odeur d’antipasti et de Spritz frais ?

Direction le rooftop du Jost pour une soirée 100% dolce vita !

APÉRITIVO . Tous les jeudis à partir du 5 juin au Jost !

Tu sens cette douce odeur d’antipasti et de Spritz frais ?

Direction le rooftop du Jost pour une soirée 100% dolce vita !

Bar à Spritz

Antipasti à partager

Musique live pour chiller en bonne compagnie

Happy hour spécial 1 Spritz acheté = 1 Spritz offert de 18h à 19h !

Tous les jeudis, de 18h à 22h

Entre potes, en afterwork ou en amoureux, c’est le rendez-vous apéro de la semaine à ne pas manquer ! .

50 Rue Isabelle Eberhardt

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

APÉRITIVO. Every Thursday from June 5 at Jost!

Smell that sweet antipasti and fresh Spritz?

Head to the Jost rooftop for a 100% dolce vita evening!

German :

APÉRITIVO. Jeden Donnerstag ab dem 5. Juni im Jost!

Riechst du den süßen Duft von Antipasti und frischem Spritz?

Dann mach dich auf den Weg zum Rooftop des Jost für einen Abend mit 100% Dolce Vita!

Italiano :

APÉRITIVO . Ogni giovedì dal 5 giugno a Le Jost!

Sentite il profumo dei dolci antipasti e del fresco Spritz?

Andate al rooftop del Jost per una serata 100% dolce vita!

Espanol :

APÉRITIVO . ¡Todos los jueves a partir del 5 de junio en Le Jost!

¿Huele a antipasti dulce y a Spritz fresco?

Disfrute de una velada 100% dolce vita en la azotea del Jost

L’événement APÉRITIVO JOST Montpellier a été mis à jour le 2025-05-22 par 34 OT MONTPELLIER