Le 21 juin, à partir de 19h, célébrez la Fête de la Musique à la Cave Loire & Millésimes à Briare ! Dans une ambiance conviviale et festive, composez votre apéro sur-mesure saucissons, chips, tartinades… et bien sûr une belle sélection de vins à déboucher et à déguster. Laissez-vous porter par les rythmes musicaux tout en partageant un moment chaleureux entre amis ou en famille. Une soirée pleine de saveurs et de bonne humeur vous attend, alliant plaisirs gustatifs et ambiance musicale dans un cadre authentique. À ne pas manquer pour bien commencer l’été dans la joie et la gourmandise ! .

2B Rue Jeanne d’Arc

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 65 44 loire-et-millesimes@orange.fr

English :

On June 21st from 7pm, join us at Cave Loire & Millésimes for a gourmet music festival! Compose your own aperitif with sausages, chips, spreads and wines of character. Musical ambience, conviviality and ?nological discoveries in the heart of Briare!

German :

Am 21. Juni ab 19 Uhr treffen Sie sich in der Weinkellerei Loire & Millésimes zu einem Gourmet-Musikfest! Stellen Sie sich Ihren Aperitif mit Würstchen, Chips, Aufstrichen und charaktervollen Weinen zusammen. Musikalisches Ambiente, Geselligkeit und ?nologische Entdeckungen im Herzen von Briare!

Italiano :

Dalle 19.00 del 21 giugno, recatevi alla Cave Loire & Millésimes per un festival di musica gourmet! Preparate il vostro aperitivo con salsicce, patatine, creme spalmabili e vini di carattere. Ambiente musicale, convivialità e scoperte tecnologiche nel cuore di Briare!

Espanol :

A partir de las 19:00 h del 21 de junio, acuda a la Cave Loire & Millésimes para disfrutar de un festival de música gourmet Prepare su propio aperitivo con salchichas, patatas fritas, cremas para untar y vinos con carácter. Ambiente musical, convivencia y descubrimientos gastronómicos en el corazón de Briare

L’événement Apéro à composer de la Fête de la musique Briare a été mis à jour le 2025-06-18 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX