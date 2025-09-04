Apéro afterwork The Blues de la rentrée Les Bains Marciac

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac Gers

Début : 2025-09-04 18:00:00

fin : 2025-09-04 23:00:00

Chouette c’est la rentrée!

Les BAINS vous donne rdv autour de la musique BLUES. Café et Boutique vous accueillent au Jardin de 18h à 23h. Glou-Glou, Miam-Miam, Musique, Quizz… On écoutera le « meilleur » de la musique BLUES Lucky Peterson, B.B. King, Van Morrison, Eric Clapton, Jimi Hendrix…

Coté Miam-miam, On retrouvera avec plaisir les planches MER avec notre chili de Maquereau et les planches VG. Coté Glou-Glou les cocktails sont de la fête… et toujours notre petit QUIZZ (ou pas) pour un bon moment entre copain(e)s On s’y retrouve ?

Toute l’année la Boutique LES BAINS vous propose une sélection de Vinyles, CDs, DVDs, Livres, Magazines, Tee-shirts, Puzzles, Affiches… Pop, Rock, Jazz, Chanson… La Caverne d’Ali Baba est à Marciac

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 07 63 54 43 ericginhac@orange.fr

English :

It’s back-to-school time!

Les BAINS welcomes you to the world of BLUES music. Café and Boutique welcome you to the Garden from 6pm to 11pm. Glou-Glou, Miam-Miam, Music, Quizz… We’ll be listening to the « best » of BLUES music: Lucky Peterson, B.B. King, Van Morrison, Eric Clapton, Jimi Hendrix…

On the Miam-miam side, we’ll be delighted to welcome back the MER boards with our Mackerel chili and the VG boards. On the Glou-Glou side, cocktails are the order of the day… and there’s always our little QUIZZ (or not) for a good time with friends. Shall we meet there?

All year round, Boutique LES BAINS offers a selection of Vinyls, CDs, DVDs, Books, Magazines, T-shirts, Puzzles, Posters… Pop, Rock, Jazz, Chanson… Ali Baba’s Cave is in Marciac

German :

Die Schule beginnt!

Les BAINS lädt Sie zu einem Treffen mit BLUES-Musik ein. Café und Boutique empfangen Sie im Garten von 18 bis 23 Uhr. Glou-Glou, Miam-Miam, Musik, Quiz… Wir hören das « Beste » der BLUES-Musik: Lucky Peterson, B.B. King, Van Morrison, Eric Clapton, Jimi Hendrix…

Die MER-Bretter mit unserem Makrelenchili und die VG-Bretter werden Sie mit Vergnügen wiederfinden. Auf der Glou-Glou-Seite gibt es Cocktails… und immer unser kleines QUIZZ (oder auch nicht) für eine gute Zeit unter Freunden

Das ganze Jahr über bietet Ihnen die Boutique LES BAINS eine Auswahl an Vinylplatten, CDs, DVDs, Büchern, Zeitschriften, T-Shirts, Puzzles, Plakaten… Pop, Rock, Jazz, Chanson… Die Höhle des Ali Baba ist in Marciac

Italiano :

Fantastico, si torna a scuola!

Les BAINS vi invita a un concerto BLUES. Il Café e la Boutique vi accolgono nel Giardino dalle 18.00 alle 23.00. Glou-Glou, Miam-Miam, Musica, Quiz… Ascolteremo il meglio della musica BLUES: Lucky Peterson, B.B. King, Van Morrison, Eric Clapton, Jimi Hendrix…

Sul lato Miam-miam, sarete felici di trovare le tavole MER con il nostro chili di sgombro e le tavole VG. Sul lato Glou-Glou, i cocktail fanno parte dei festeggiamenti… e c’è sempre il nostro piccolo QUIZZ (o meno) per divertirsi con gli amici. Ci vediamo lì?

Tutto l’anno, la boutique LES BAINS propone una selezione di vinili, CD, DVD, libri, riviste, T-shirt, puzzle, poster… Pop, Rock, Jazz, Chanson… La grotta di Ali Baba è a Marciac

Espanol :

¡Genial, es la vuelta al cole!

Les BAINS te invita a un concierto de BLUES. Café y Boutique le dan la bienvenida al Jardín de 18h a 23h. Glou-Glou, Miam-Miam, Música, Quizz… Escucharemos lo mejor de la música BLUES: Lucky Peterson, B.B. King, Van Morrison, Eric Clapton, Jimi Hendrix…

En el lado Miam-miam, te encantarán las tablas MER con nuestra guindilla Caballa y las tablas VG. En el lado Glou-Glou, los cócteles forman parte de la fiesta… y siempre está nuestro pequeño QUIZZ (o no) para pasar un buen rato entre amigos. ¿Nos vemos allí?

Durante todo el año, la boutique LES BAINS ofrece una selección de vinilos, CD, DVD, libros, revistas, camisetas, puzzles, pósters… Pop, Rock, Jazz, Chanson… La cueva de Alí Babá está en Marciac

L’événement Apéro afterwork The Blues de la rentrée Marciac a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65