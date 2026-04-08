APÉRO ALIGOT Domaine de Blancardy Moulès-et-Baucels

Moulès-et-Baucels

APÉRO ALIGOT

Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Apéro Aligot au Domaine de Blancardy dégustation de nos vins, visite de cave et repas convivial autour de l’aligot. Un moment de partage entre tradition, gourmandise et passion

Plongez au cœur du Domaine de Blancardy lors de notre événement Apéro Aligot, une expérience conviviale et gourmande.

Au programme une dégustation de nos vins, une visite de nos caves pour découvrir les coulisses de notre savoir-faire, suivies d’un repas généreux autour de l’aligot.

Un moment de partage, entre tradition, gourmandise et passion du vin .

Domaine de Blancardy 34190 Moulès et Baucels Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie +33 6 80 60 81 66 commercial.blancardy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Apéro Aligot at Domaine de Blancardy: wine tasting, cellar tour and convivial meal around aligot. A moment of sharing between tradition, gourmandise and passion

L’événement APÉRO ALIGOT Moulès-et-Baucels a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34