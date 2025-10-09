Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère jeudi 9 octobre 2025.
Apéro Anglais
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Avec une boisson
Début : 2025-10-09 18:30:00
fin : 2025-10-09 20:30:00
2025-10-09
La proposition est simple: parler, échanger, se rencontrer autour d’un verre… tout en parlant anglais.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
The idea is simple: talk, share and meet over a drink… while speaking English.
German :
Der Vorschlag ist einfach: Reden, sich austauschen, sich bei einem Glas treffen… und dabei Englisch sprechen.
Italiano :
L’idea è semplice: parlare, condividere e incontrarsi davanti a un drink… parlando inglese.
Espanol :
La idea es sencilla: hablar, compartir y reunirse tomando una copa… mientras se habla inglés.
