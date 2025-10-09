Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère jeudi 9 octobre 2025.

Apéro Anglais

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09 20:30:00

Date(s) :

2025-10-09

La proposition est simple: parler, échanger, se rencontrer autour d’un verre… tout en parlant anglais.

.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

The idea is simple: talk, share and meet over a drink… while speaking English.

German :

Der Vorschlag ist einfach: Reden, sich austauschen, sich bei einem Glas treffen… und dabei Englisch sprechen.

Italiano :

L’idea è semplice: parlare, condividere e incontrarsi davanti a un drink… parlando inglese.

Espanol :

La idea es sencilla: hablar, compartir y reunirse tomando una copa… mientras se habla inglés.

L’événement Apéro Anglais Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme