Apéro -Arbre à palabre Place Charles de Gaulle Biscarrosse

Place Charles de Gaulle Café de l'Orme Biscarrosse Landes

Gratuit

Gratuit

2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Temps de convivialité pour partager des textes ou des poésies que nous apprécions particulièrement et fabriquer une décoration de papier ensemble avec tous ces mots.

+33 6 13 56 67 02 lecercledelorme@gmail.com

