Apéro -Arbre à palabre Place Charles de Gaulle Biscarrosse
Apéro -Arbre à palabre Place Charles de Gaulle Biscarrosse vendredi 12 décembre 2025.
Apéro -Arbre à palabre
Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Temps de convivialité pour partager des textes ou des poésies que nous apprécions particulièrement et fabriquer une décoration de papier ensemble avec tous ces mots. .
Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 67 02 lecercledelorme@gmail.com
English : Apéro -Arbre à palabre
German : Apéro -Arbre à palabre
Italiano :
Espanol : Apéro -Arbre à palabre
L’événement Apéro -Arbre à palabre Biscarrosse a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Grands Lacs