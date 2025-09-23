Apéro Archéo Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Apéro Archéo

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Accompagnés par un scientifique, laissez-vous immerger dans les thématiques de l’exposition et plongez dans les coulisses de l’archéologie. Pour prolonger cette expérience, rejoignez-nous ensuite au salon de thé pour un moment d’échange convivial autour de la thématique, en compagnie des archéologues, qui répondront à toutes vos questions.

Réservation conseillée. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

