Apéro Archéo Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Apéro Archéo

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 18:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Plongez au cœur de l’exposition Les méandres du passé lors d’une visite guidée exceptionnelle, en présence de la responsable des collections du Musée Vivant Denon. Ce musée, partenaire de l’exposition, a prêté pour l’occasion plusieurs objets issus de fouilles anciennes menées à Ouroux-sur-Saône et à Saint-Germain-du-Plain. Après la visite, prolongez l’expérience autour d’un apéro convivial au salon de thé un moment privilégié d’échanges et de discussions avec l’invitée et les médiateurs culturels. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

