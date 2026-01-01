Apéro Archéo Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse
Apéro Archéo Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse mardi 13 janvier 2026.
Apéro Archéo
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Début : 2026-01-13 18:30:00
2026-01-13
Plongez au cœur de l’exposition Les méandres du passé lors d’une visite guidée exceptionnelle, en présence de la responsable des collections du Musée Vivant Denon. Ce musée, partenaire de l’exposition, a prêté pour l’occasion plusieurs objets issus de fouilles anciennes menées à Ouroux-sur-Saône et à Saint-Germain-du-Plain. Après la visite, prolongez l’expérience autour d’un apéro convivial au salon de thé un moment privilégié d’échanges et de discussions avec l’invitée et les médiateurs culturels. .
+33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
