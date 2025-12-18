Apéro Archéo Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Apéro Archéo

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

2026-02-17 18:30:00

Plongez au cœur de l’exposition Les méandres du passé lors d’une visite guidée exceptionnelle, en compagnie de Claude Mordant, professeur émérite de protohistoire européenne à l’Université de Bourgogne et spécialiste de l’âge du Bronze en Europe occidentale. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir combien l’âge du Bronze est une période d’innovations et de transformations majeures.

À l’issue de la visite, prolongez l’expérience autour d’un apéro convivial au salon de thé un moment privilégié d’échanges et de discussions avec notre invité et les médiateurs culturels. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Apéro Archéo

