Apéro Archéo Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Apéro Archéo

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 18:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Pour ce nouvel Apéro-expo, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne vous invite à découvrir l’exposition Les Méandres du passé lors d’une visite guidée exceptionnelle en compagnie d’Isabelle Jeoffroy-Bapicot, palynologue au laboratoire Chrono-Environnement.

Cette soirée sera l’occasion d’explorer les facettes du métier de palynologue spécialiste de l’analyse des pollens fossiles et de comprendre ce que cette discipline révèle des environnements anciens, des climats passés et des occupations humaines en Bresse. Isabelle partagera ses recherches et montrera comment la palynologie éclaire les découvertes archéologiques et enrichit notre connaissance du passé.

Après la visite, prolongez l’expérience autour d’un apéro convivial au salon de thé un moment privilégié d’échanges et de questions avec notre invitée. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

English : Apéro Archéo

