Apéro archi Le Front de Mer Royan

Apéro archi Le Front de Mer

RDV devant le carrousel Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La rénovation du Front de Mer est un projet ambitieux, qui vise à retrouver l’architecture des années 1950, mais aussi à améliorer les circulations douces sur cette façade balnéaire.

RDV devant le carrousel Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

The renovation of the Front de Mer is an ambitious project, which aims to restore the architecture of the 1950s, but also to improve pedestrian circulation on this seaside façade.

