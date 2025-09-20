Apéro Archi-Quizz Palais Archiépiscopal – Maison des musées Bourges

Apéro Archi-Quizz Samedi 20 septembre, 18h00 Palais Archiépiscopal – Maison des musées Cher

Venez tester vos connaissances sur l’architecture et le patrimoine de la ville de Bourges !

Samedi à 18h

Sur réservation

RDV à la Maison des Musées, place Etienne Dolet

Palais Archiépiscopal – Maison des musées
Place Étienne-Dolet
18000 Bourges

Ancien palais archiépiscopal, construit par l'architecte parisien Pierre Bullet pour l'archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé.

Après la construction en 1992 de l’actuelle mairie, cet édifice abrite toujours des services municipaux, les salons de l’hôtel de ville et la salle des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et la Maison des Musées.

la Maison des Musées, lieu hybride proposant des expositions temporaires, des informations sur le projet de refonte des musées de Bourges et sur les métiers des musées.

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges