APÉRO ARKÉO Origines des monstres Salle de la Mare Rom

Salle de la Mare Place de l’église Rom Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Vampires, loups-garous, sorcières… Nombreux étaient les monstres connus dans l’Antiquité romaine, certains étant parvenus à nos jours sous des formes ayant plus ou moins évolué.

Mais quels étaient ceux qui pouvaient entrer dans une maison, et pour quelle raison ?

Comment les Romains percevaient-ils ces créatures qui, à coup sûr, étaient bien différents des nôtres… ou pas.

Participez à cette mini-conférence, suivie d’un temps convivial pour déguster des mets inspirés de recettes gallo-romaines.

5 € adulte / 2,50 € tarif réduit

Sur inscription nombre de places limité. .

Salle de la Mare Place de l’église Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98 musee.rauranum@melloisenpoitou.fr

